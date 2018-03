Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 mai 2010 20:30 05. mai 2010 - 20:30

Los Angeles - Le cinéaste Steven Spielberg va diriger l'adaptation pour le grand écran du roman jeunesse de Michael Morpurgo "Cheval de guerre". Ce récit retrace les aventures d'un jeune garçon et d'un cheval pendant la Première guerre mondiale.

Le film sortira sur les écrans américains en août 2011. Steven Spielberg sera derrière la caméra et coiffera aussi sa casquette de producteur, pour son studio DreamWorks, ont rapporté mardi les magazines spécialisés "Variety" et "The Hollywood Reporter".

Le scénario a été confié à Lee Hall (à qui l'on doit le script de "Billy Elliot") et Richard Curtis (scénariste de "Good morning England").

