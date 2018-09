Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 septembre 2018 11:11 19. septembre 2018 - 11:11

Le fabricant bâlois d'implants dentaires Straumann va prendre le contrôle du Taïwanais T-Plus avec pour objectif de pénétrer le marché des implants non premium en Chine et dans d'autres pays asiatiques.

Le groupe suisse a signé des accords pour acquérir de nouvelles parts dans le fabricant taïwanais d'implants dentaires, a annoncé le Bâlois mercredi. Les actions seront achetées aux actionnaires existants, pour porter la participation de 49% à 60%. La transaction est soumise à l'approbation de la Commission d'investissement de Taïwan.

T-Plus développe des systèmes d'implants dentaires à prix attractif, vendus exclusivement par l'intermédiaire de distributeurs à Taïwan et en Chine. Cette nouvelle marque est vue par Straumann comme le moyen de pénétrer un segment en croissance rapide en Asie. Plus de 6 millions d'implants non premium y sont vendus chaque année, dont plus d'un tiers à faible coût, selon le communiqué.

Il y a deux ans, le Bâlois était aussi entré au capital de la marque française Anthogyr, qui fabrique des implants à destination de la Chine.

Au premier semestre, Straumann a vu son chiffre d'affaires bondir d'un quart, pour atteindre 682 millions de francs.

Neuer Inhalt Horizontal Line