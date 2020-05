L'IIHF a dévoilé son propre All Star Team helvétique de l'histoire des championnats du monde. Mark Streit et Mathias Seger composent une défense "moderne" aux côtés de légendes comme Bibi Torriani.

Mark Streit fut le premier Suisse à s'impose en NHL comme joueur de champ, alors que Mathias Seger a disputé pas moins de 16 championnats du monde (un record). Les deux hommes ont été préférés à Roman Josi, pourtant double médaillé d'argent mondial et MVP du championnat du monde 2013.

Les trois autres joueurs choisis par l'IIHF affichent un palmarès plus impressionnant. Bibi Torriani a ainsi conquis pas moins de six médailles dans des grands rendez-vous (argent mondial en 1935, bronze mondial en 1930, 1937 et 1939, bronze olympique en 1928 et 1948), son ex-compère Pic Cattini trois (Mondiaux 1935 et 1937, JO 1948). Quant au gardien Hans Bänninger et à l'attaquant Hans-Martin Trepp, ils ont remporté ensemble quatre médailles de bronze internationales (JO 1948, Mondiaux 1950, 1951 et 1953).

