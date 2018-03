Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 février 2018 19:45 13. février 2018 - 19:45

Le jumeau du Symphony of the Seas avait gagné la mer en 2016 (archives).

Le "Symphony of the Seas", jumeau de l'actuel plus gros paquebot de croisière au monde, sera livré le 23 mars par le chantier naval STX de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) à l'armateur américain Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL), a-t-on appris mardi.

Quatrième navire de la classe Oasis, ce mastodonte des mers - 362 mètres de long et 66 m de large pour 228'000 tonneaux de jauge brute - pourrait "pour quelques centimètres ou quelques mètres" gagner le titre de plus grand paquebot du monde, détenu à l'heure actuelle par son "sistership" "Harmony of the Seas", également construit à Saint-Nazaire et remis en mai 2016 à RCCL.

Des essais en mer, prévus de jeudi à dimanche, doivent permettre de valider les performances du navire et définir son gabarit définitif, explique-t-on chez Royal Caribbean.

2300 travailleurs

A 38 jours de la livraison, quelque 2300 personnes s'activent à bord, dans une symphonie persistante de marteaux-piqueurs et une odeur de peinture fraîche, pour que le paquebot soit peint, tapissé et carrelé à temps.

"Jusqu'au dernier jour, il y aura du travail (...) L'Harmony, c'était un vrai challenge. Celui-ci, c'est un second, donc c'est un peu moins complexe techniquement. Nous sommes plus sereins pour la livraison, même s'il y a un peu de stress", a confié Pascal Favreau, responsable de la construction du navire, lors d'une visite de presse.

Cette ville flottante, avec ses restaurants, ses espaces de divertissement, sa clinique et même sa prison, accueillera à partir d'avril plus de 8000 personnes, dont environ 2200 membres d'équipage.

Avec une patinoire

Parmi les innovations destinées à "multiplier les expériences" à bord: une patinoire se transformant en "laser game" ou une suite familiale de luxe, comportant un toboggan intérieur, un jacuzzi privé ou encore une machine à pop-corn.

Le 25e navire de la flotte Royal Caribbean effectuera sa saison inaugurale en mer Méditerranée, avant de rejoindre à l'automne son port d'attache, Miami, aux Etats-Unis.

Le paquebot, d'un coût de 1,2 milliard d'euros (près de 1,4 milliard de francs) selon l'armateur, sera le treizième livré par le chantier naval de Saint-Nazaire à Royal Caribbean.

STX France construit, pour une autre filiale de son fidèle client américain, le "Celebrity Edge", premier d'une série de quatre navires, plus luxueux et moins grands (300 mètres de long pour 38 m de large) que ceux de la classe Oasis.

Faisant travailler environ 7000 personnes, dont 2600 salariés, le chantier naval de Saint-Nazaire s'apprête à passer sous contrôle de son concurrent italien Fincantieri.

Neuer Inhalt Horizontal Line