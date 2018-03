Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 mai 2010 21:00 11. mai 2010 - 21:00

Stockholm - Le Suédois auteur d'un dessin représentant le prophète Mahomet avec un corps de chien a été agressé. L'homme était en train de donner une conférence à la faculté d'Art de l'Université d'Uppsala, selon la police.

L'agresseur "était assis au premier rang et tout à coup il s'est précipité sur moi. Il m'a donné un coup de tête et j'ai perdu mes lunettes", a raconté la victime. Le dessinateur a assuré ne pas avoir été blessé, tout au plus "un peu meurtri".

La police d'Uppsala a rapporté que 250 personnes avaient pris place dans la salle. A son arrivée, "cinq personnes se sont mises à crier contre lui", a expliqué la police locale. Puis le calme est revenu et la conférence s'est poursuivie jusqu'à ce que l'orateur parle de religion et montre un film.

"Vingt personnes ont alors essayé de l'attaquer, probablement offensées par le film", mais la police s'est interposée à temps, a poursuivi la police en disant ne pas avoir connaissance d'un coup qu'aurait reçu le dessinateur. Elle n'a pas non plus été en mesure de préciser sur quoi portait le film en question.

La police a fait évacuer la salle et les manifestants ont commencé à opposer une résistance obligeant les policiers à avoir recours aux matraques et au gaz lacrymogène. Deux personnes ont été arrêtées et étaient toujours entendues par la police en début de soirée.

