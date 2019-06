L'Uruguay a été éliminée en quarts de finale de la Copa America. La Celeste a été battue aux tirs au but par le Pérou (5-4, 0-0 à la fin du temps réglementaire), qui affrontera le Chili mardi.

Les hommes d'Oscar Tabarez ont pourtant tenté d'insister pour se qualifier pour les demi-finales. Le sort leur a d'ailleurs interdit d'exulter. Et pourtant, par trois fois, ils y ont cru. Mais les réalisations de Giorgian de Arrascaeta, Edinson Cavani et Luis Suarez ont été tout de suite annulées par l'arbitre pour des hors-jeux plus ou moins flagrants.

Bien que supérieur par la force de ses individualités, l'Uruguay n'a absolument pas brillé face à un Pérou plus collectif et porté sur la possession du ballon mais qui n'a jamais mis en danger Fernando Muslera. Et, après, nonante minutes où les éclats ont fait largement défaut, c'est aux tirs au but que tout s'est joué, la Copa America n'offrant pas de prolongation avant la finale.

Comme le Chili la veille contre la Colombie, leur futur adversaire en demi-finale, les Péruviens ont été les meilleurs à ce jeu-là. Ainsi, dès son le premier essai, Suarez a vu son tir repoussé par le portier péruvien Pedro Gallese. Plus personne n'a manqué ensuite et Edison Flores a offert la qualification au Pérou.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis