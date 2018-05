Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 mai 2018 10:46 23. mai 2018 - 10:46

La Fondation suisse pour le climat a versé 18 millions de francs de subsides à 1400 PME depuis sa création il y a dix ans. Depuis le début de l'année, elle a soutenu huit projets de protection du climat dans des PME pour un montant de 420'000 francs.

Les aides financières sont attribuées à des petites et moyennes entreprises (PME) qui développent des produits favorables à la protection du climat ou qui économisent de l'énergie au sein de leur propre exploitation, a indiqué mercredi la Fondation suisse pour le climat. L'institution soutient désormais aussi des projets visant à améliorer la gestion des appareils de chauffage ou à éviter la vaisselle jetable.

La Fondation suisse pour le climat, créée en 2008, regroupe 27 grands prestataires de services (banques, assurances et sociétés de conseil). Elles versent à la fondation une partie des fonds qu'ils reçoivent au titre du remboursement de la taxe sur le CO2.

Depuis 2017, la fondation s'engage également en faveur du rajeunissement de certaines forêts afin qu'elles continuent de remplir leur rôle de capture et de séquestration de CO2. Dans ce domaine, elle collabore avec ForêtSuisse et la Conférence des inspecteurs et inspectrices cantonaux des forêts.

