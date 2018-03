Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 février 2018 22:04 16. février 2018 - 22:04

Deux astronautes ont terminé sans accro leur expédition vendredi hors de la Station spatiale internationale (ISS), destinée notamment à réparer le bras télémanipulateur de l'avant-poste orbital. C'est la 208e sortie orbitale effectuée dans l'histoire de la Station.

C'était la première sortie dans l'espace de Norishige Kanai, astronaute de l'Agence spatiale japonaise (JAXA), et la quatrième de son collègue américain Mark Vande Hei. "Vous avez fait un super travail aujourd'hui", a indiqué un contrôleur depuis la Terre, alors que M. Kanai regagnait un sas de l'ISS après plus de cinq heures dans le vide spatial.

Les deux astronautes "ont accompli toutes leurs missions principales" et plus rapidement que prévu, a relevé un commentateur de la NASA. L'Américain est resté quelques minutes supplémentaires à l'extérieur afin d'achever d'autres travaux.

La sortie orbitale a débuté à 13h00 suisses, lorsque les astronautes ont branché leurs combinaisons spatiales en mode autonome avant de s'aventurer dans le vide spatial. Elle devait durer initialement six heures et demie. C'est la 208e sortie orbitale effectuée dans l'histoire de la Station pour son assemblage et son entretien, et la troisième cette année.

Le but de la sortie de vendredi était de déplacer certains composants liés au bras vieillissant mais crucial de l'ISS, de 17 mètres de longueur, fabriqué par le Canada. Utilisé pour des travaux sur la Station spatiale, Canadarm2 sert également à "saisir" les réguliers vaisseaux de ravitaillement afin de pouvoir les amarrer.

