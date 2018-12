Succès pour les Tables de Noël de Pro Senectute Vaud

Laure, Samuel et la jeune Diana ont accueilli Cathy vendredi pour un repas à Cheseaux-sur-Lausanne.

Les Tables de Noël, un projet pilote de Pro Senectute Vaud lancé dans le Gros-de-Vaud, a remporté un vif succès. Vingt familles ont ouvert leur porte à 34 seniors de la région pour partager un repas de fête et un moment de convivialité.

"Les retours que nous avons eus à ce jour sont hyper positifs. Il y a eu de belles rencontres, des moments magiques", a déclaré vendredi à Keystone-ATS Mehregan Joseph, coordinatrice des Tables conviviales chez Pro-Senectute-Vaud.

L'idée est venue du terrain, une famille s'étant manifestée pour accueillir une personne âgée à Noël. Elle vise la solidarité entre générations dans une période particulière de l'année, soit du 16 décembre au 6 janvier. Elle permet également à des personnes qui n'ont pas la disponibilité pour faire du bénévolat régulièrement de prendre part à une action ponctuelle, a expliqué la coordinatrice.

A une plus large échelle

Avec ses 37 communes, le Gros-de Vaud a été choisi comme région-test. Une vingtaine de familles, couple ou hôtes de treize communes ont répondu présent, ainsi que 34 personnes âgées.

Les seniors et habitants ont pu s'inscrire auprès de Pro Senectute Vaud. L'association s'est chargée de mettre les personnes en contact les unes avec les autres et d'organiser les déplacements si nécessaire. "Au vu du succès rencontré, nous envisageons de déployer la démarche à une plus large échelle", a glissé Mme Joseph.

Tables conviviales

Les Tables de Noël s'inscrivent en effet dans un concept plus large, celui des Tables conviviales de Pro Senectute Vaud. Elles réunissent tout au long de l'année des bénévoles et des seniors qui partagent un bon repas, selon différentes formules. Accueil chez soi une fois par mois avec la Table d'hôtes, au restaurant avec la Table au bistrot, ou encore la Table à la cantine où les aînés partagent un repas avec des enfants.

Neuer Inhalt Horizontal Line