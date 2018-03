Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 juillet 2010 08:07 23. juillet 2010 - 08:07

Berne - Les premières candidatures à la succession du conseiller fédéral Moritz Leuenberger seront connues ces prochaines semaines. Même si le carrousel des prétendants tourne au ralenti, des sections cantonales du PS affirment leurs ambitions, notamment celles de Berne, Zurich et de Bâle.

Le Zurichois quittera son poste à la fin de l'année. Dès l'annonce de sa démission, le parti socialiste a dit vouloir un ou une Alémanique pour lui succéder.

Les papables restent encore discrets. "Je me prononcerai à nouveau durant la deuxième moitié du mois d'août!", écrit la conseillère nationale zurichoise Jacqueline Fehr sur son site internet. Autre favorite du PS, la conseillère aux Etats bernoise Simonetta Sommaruga se donne le temps de réfléchir.

Trois autres femmes pourraient se laisser tenter. Dans le canton de Bâle-Ville, ce sont la conseillère aux Etats Anita Fetz et la directrice des finances Eva Herzog. La présidente du Conseil national, l'Argovienne Pascale Bruderer, est également concernée.

Toutes se gardent bien de dévoiler leurs intentions. Elles savent qu'en se déclarant trop tôt candidates elles risquent de voir leurs chances s'effriter.

Discussions en coursLes sections cantonales du PS n'ont pas non plus pris le risque de divulguer le nom de leurs poulains. La période est encore à la réflexion, à l'attente. Selon un sondage mené par l'ATS auprès d'elles, il faudra patienter encore des semaines avant que les décisions définitives tombent dans les cantons.

A Zurich, des discussions sont en cours entre la direction du parti et les candidates et candidats possibles, a expliqué le président du PS cantonal Stefan Feldmann. Les délégués ne choisiront toutefois pas leur candidat avant octobre.

La section bernoise désignera son challenger le 1er septembre. La favorite reste Simonetta Sommaruga, politicienne dont la carrière a débuté au début des années 1980. Celle-ci a jusqu'au 10 août pour faire part de ses ambitions à sa section.

Neuer Inhalt Horizontal Line