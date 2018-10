Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 9 octobre 2018 08:52 09. octobre 2018 - 08:52

La conseillère aux Etats Karin Keller-Sutter (PLR/SG), la favorite pour la succession de Johann Schneider-Ammann au Conseil fédéral, devrait annoncer sa candidature mardi à Wil (SG). Les pressions sont fortes pour que le PLR mise sur un ticket unique portant son nom.

Ecartée lors de l'élection de M. Schneider-Amman au gouvernement il y a huit ans, la gauche ne la considère plus aujourd'hui comme une "Blocher en jupon". Elle a convaincu des parlementaires en dehors des rangs de son parti en s'attaquant à des dossiers autres que la migration comme la santé ou l'UE.

Deux autres candidats potentiels se sont déjà retirés de la course. Le conseiller aux Etats appenzellois Andrea Caroni (PLR) a jeté l'éponge lundi invoquant une charge de travail incompatible avec ses responsabilités familiales.

Il a même plaidé en faveur d'une candidature de sa collègue Karin Keller-Sutter. "Notre gouvernement a besoin d'une présence plus forte de la Suisse orientale, des femmes et surtout de personnalités fortes et compétentes", a-t-il expliqué.

La ministre zurichoise de l'économie Carmen Walker Späh (PLR) ne veut pas non plus devenir conseillère fédérale. La conseillère d'Etat explique son refus par ses fonctions au gouvernement zurichois.

