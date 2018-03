Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

08. mai 2010 - 10:02

Pékin - Des pluies torrentielles ont fait au moins 65 morts et détruit près de 10'000 habitations cette semaine dans le sud de la Chine. Quatorze personnes sont portées disparues à la suite de ces intempéries, a rapporté le ministère des Ressources hydrauliques.

Les pluies ont affecté deux millions et demi de personnes et 100'000 hectares de terres arables, a précisé le ministère sur son site internet. Elles se sont abattues sur les provinces du Sichuan, de Chongqing, Guizhou, Jiangxi, Guangdong et du Hunan, provoquant des inondations soudaines et détruisant des digues.

La région de Chongqing a été la plus durement touchée. Huit mille maisons s'y sont effondrées et au moins 31 personnes ont été tuées. Les autorités ont dû reloger 85'000 habitants.

Les provinces de Jiangxi et du Hunan devraient encore subir des précipitations dans les prochains jours, a écrit l'agence Chine nouvelle, citant les services météorologiques.

Plusieurs de ces provinces ont été victime il y a à peine un mois du plus intense épisode de sécheresse depuis un siècle dans le sud-ouest de la Chine.

