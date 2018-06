Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 juin 2018 19:34 23. juin 2018 - 19:34

Le geste choisi par Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri pour célébrer leur but vendredi à Kaliningrad face à la Serbie a incité l'ASF à monter au front. Avec l'objectif d'éteindre au plus vite l'incendie.

"Je suis désolé de ne pas évoquer en premier lieu l'aspect sportif de cette rencontre de Kaliningrad, cette magnifique victoire contre la Serbie, ce troisième match qui voit l'équipe de Suisse revenir au score comme devant l'Espagne et le Brésil, lâche le délégué aux équipes nationales Claudio Sulser. Mais il ne faut pas en faire une affaire d'Etat. Les joueurs sont aussi des hommes qui laissent parler leurs émotions. D'autant plus dans un tel match aussi tendu avec leur hymne qui est sifflé par une partie du public. Mais je tiens à préciser qu'il n'y avait aucun message politique derrière ce geste."

"On est parfois amené à vivre des émotions extraordinaires"

Claudio Sulser reconnaît qu'il serait plus sage "de ne pas refaire un tel geste à l'avenir." Mais l'ancien buteur des Grasshoppers et de l'équipe nationale se nourrit de son passé de joueur pour exonérer en quelque sorte les deux Bâlois. "Je me souviens avoir fait des choses dans une telle situation que je n'aurais peut-être pas dû faire", avoue le Tessinois qui rappelle avoir connu son plus grand moment de joie le soir - le 1er novembre 1978 - où il avait inscrit le 2-0 contre le Real Madrid pour hisser les Grassshoppers en quart de finale de la Coupe des clubs champions. "On est parfois amené à vivre des émotions extraordinaires, glisse-t-il. Comme moi il y a 40 ans, comme Granit et Xherdan hier soir."

Le délégué aux équipes nationales ne pense pas que la FIFA ouvrira une procédure à l'encontre des deux buteurs de Kaliningrad. "Le seul courrier de la FIFA que nous avons reçu depuis ce match est la notification du carton jaune délivré à Xherdan Shaqiri, précise-t-il. Je serais surpris que le FIFA se saisisse de ce cas. Il est vrai cependant que nous sommes dans une zone grise. Ce n'est ni blanc, ni noir. Tout est une question d'interprétation. Granit et Xherdan ont eu une réaction spontanée, peut-être inopportune. Mais encore une fois, ils n'ont voulu délivrer aucun message politique."

Secrétaire général de l'ASF, Alex Miescher comprend, bien sûr, que ce geste puisse susciter autant de réactions en Suisse. "Nous avons la chance de vivre dans un pays où la liberté de pensée existe, dit-il. Il est légitime que cette affaire enflamme les réseaux sociaux. Quant à nous à l'ASF, il est impossible de pouvoir codifier en quelque sorte toutes les situations qui peuvent susciter chez un joueur de telles émotions."

Un souci légitime

Soucieuse de "protéger" l'équipe et de préparer au mieux le troisième et dernier match de cette phase de poules ce mercredi à Nijni Novgorod, l'ASF attendra lundi avant de présenter à nouveau un joueur devant la presse. Ce dimanche, les protégés de Vladimir Petkovic bénéficieront d'un jour de congé. Ils pourront se ressourcer à Togliatti avec leurs proches avant d'entamer le compte à rebours pour mercredi.

La Suisse se retrouve, on le sait, dans une position idéale avant de rencontrer le Costa Rica. Seule une défaite face à une équipe qui est déjà éliminée faut-il le rappeler pourrait lui coûter son billet pour les huitièmes de finale. A condition toutefois que la Serbie ne perde pas dans le même temps contre le Brésil. Même si la qualification doit être encore validée à Nijni Novgorod, Vladimir Petkovic pourrait opérer un turnover afin de ménager notamment Stephan Lichtsteiner et Valon Behrami, deux des quatre joueurs avec Fabian Schär et Xherdan Shaqiri sous la menace d'une suspension pour les huitièmes de finale en cas d'un nouveau carton jaune.

