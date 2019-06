Vingt-quatre heures de plus de repos et une prolongation en moins dans les jambes: jamais peut-être le ciel n'a été si favorable pour l'équipe de Suisse avant d'affronter l'Angleterre.

A confirmer dimanche, dans le match pour la 3e place de la Ligue des Nations.

A Guimaraes, l'équipe de Suisse ne jouera pas seulement face au Three Lions un match à un million d'euros, mais aussi son honneur. Voilà trente-huit ans, en effet, qu'elle n'a plus battu l'Angleterre. Le souvenir de la victoire 2-1 du 30 mai 1981 à Bâle, grâce à des réussites de Fredy Scheiwiler et de Claudio Sulser, reste encore bien présent à l'esprit de ceux qui avaient eu la chance de voir ce match. Après onze rencontres sans succès, dont un mortifiant 3-0 il y a quinze ans au... Portugal lors de l'Euro 2004, le temps est venu de renouer avec ce glorieux samedi brûlant.

Le temps est venu surtout pour Vladimir Petkovic de confirmer que le spectaculaire 5-2 contre la Belgique en novembre n'était pas un coup d'épée dans l'eau. Même s'il dirige une équipe qui est très belle à voir jouer - elle le fut encore mercredi à Porto lors de la défaite 3-1 contre le Portugal -, le Mister n'a pas mené les siens à la victoire à Saint-Pétersbourg contre la Suède, à Bâle face au Danemark et encore mercredi face au Portugal. Un nouveau revers dimanche risquerait bien cette fois d'entamer le crédit sans limite dont il bénéficie aujourd'hui auprès de ses dirigeants.

Avec ou sans Yann Sommer ?

Le choix de maintenir ou non sa confiance à Yann Sommer sera bien sûr scruté. Vladimir Petkovic alignera-t-il face aux Anglais son gardien qui a failli lors de ses deux derniers matches? Ou lancera-t-il Yvon Mvogo dans la bataille? Remplaçant à Leipzig mais brillant l'automne dernier en Islande, le Fribourgeois, qui a fêté ses 25 ans jeudi, verra-t-il le jeu de la concurrence s'ouvrir? Ou sera-t-il comme Roman Bürki relégué à jamais dans un statut de doublure?

Les interrogations sont moins brûlantes pour les joueurs de champ. Breel Embolo et Admir Mehmedi blessés, Vladimir Petkovic ne bénéficie pas vraiment d'une énorme marge de manoeuvre. Il semble toutefois acquis qu'il accordera un temps de jeu à Noah Okafor. Tout juste âgé de 19 ans, le dernier joyau du FC Bâle possède déjà ce petit quelque chose en plus qui le différencie d'un Renato Steffen, dont l'introduction mercredi à Porto pour Steven Zuber a surpris. Aligner Noah Okafor dimanche aurait, surtout, l'immense avantage de lier à jamais avec l'équipe de Suisse le destin d'un joueur dont les origines pourraient lui permettre de porter également les couleurs du Nigeria.

Une équipe magnifique sur le papier

Battue 2-1 jeudi soir à Guimaraes par les Pays-Bas sur deux immenses erreurs à la relance dans les prolongations, l'Angleterre présente sur le papier une équipe magnifique. Quatrième de la dernière Coupe du monde, la formation de Gareth Southgate possède des individualités extraordinaires comme le capitaine Harry Kane bien sûr, mais aussi Delle Alli, Jesse Lingard, Marcus Rashford, Raheem Sterling et Jadon Sancho, la pépite du Borussia Dortmund couvée par Lucien Favre.

Mais, sur le terrain, le sélectionneur n'a pas encore vraiment trouvé la bonne alchimie pour conjuguer tous ces talents. Comme mercredi à Porto, la Suisse est capable d'imposer son jeu collectif. Et cette fois, il n'y aura pas Cristiano Ronaldo dans le camp adverse...

Neuer Inhalt Horizontal Line