Yann Sommer gardera la cage de l'équipe de Suisse dimanche à Guimaraes face à l'Angleterre. Le portier de Mönchengladbach conserve la confiance de Petkovic malgré sa contre-performance de mercredi.

Coupable sur les deux premiers buts de Cristiano Ronaldo lors du succès 3-1 du Portugal en demi-finale de la Ligue des Nations, le natif de Morges jouera gros dans ce match de la troisième place. S'il témoigne de la même fébrilité que lors du 3-3 contre le Danemark et du même manque d'inspiration que mercredi, Vladimir Petkovic se devra d'ouvrir enfin le jeu des gardiens.

On le sait, Marwin Hitz et Roman Bürki ont jeté l'éponge. Les deux gardiens de Dortmund ont compris qu'ils ne pouvaient pas espérer mieux qu'un statut de doublure. No 2 derrière Yann Sommer lors de cette Ligue des Nations, Yvon Mvogo ne peut pas revendiquer quoi que se soit tant qu'il n'est pas titulaire en club.

Mais qui dit que le Fribourgeois ne le sera pas d'ici deux mois dans un club de pointe de la Bundesliga ? On sait que l'Eintracht Francfort d'Adi Hütter, qui fut son entraîneur aux Young Boys, cherche un gardien après le retour de prêt au PSG de Kevin Trapp.

S'il a conforté Yann Sommer dans son statut de titulaire, Vladimir Petkovic n'a pas voulu dévoiler d'autres cartes. Il a toutefois laissé entendre que Noah Okafor bénéficiera d'un temps de jeu dimanche pour faire ses grands débuts en équipe nationale. S'il avait le bonheur de jouer ne serait-ce qu'une minute face à l'Angleterre, le joueur du FC Bâle verrait son destin lié à jamais avec l'équipe de Suisse alors que ses origines nigérianes auraient pu l'amener à opérer un autre choix. "Si les circonstances me le permettent, je le lancerai", précise Vladimir Petkovic.

Le "Mister" admet que le temps est venu de gagner à nouveau un grand match. "Je suis fatigué que l'on nous tresse des lauriers après une défaite comme celle de mercredi à Porto, lance-t-il. Dimanche, il nous faut la victoire. Pour l'obtenir, nous devrons être à 100 % de nos possibilités. Il ne suffira pas d'être bon. Il faudra être parfait."

On rappellera que ce match comporte un enjeu financier. L'Association Suisse de Football touchera un million d'euros de plus si elle prend la troisième place de cette Ligue des Nations. "Cette Ligue des Nations peut nous laisser au final un bénéfice de 3 millions de francs, souligne le futur président de l'ASF Dominique Blanc. Les joueurs mesurent l'importance d'une telle manne dans le bon fonctionnement de la fédération. Ils ne lâcheront rien dimanche !"

