Fabian Schär ne jouera finalement pas mardi contre le Danemark à Bâle. Le défenseur suisse doit être ménagé.

La vérité d'un jour n'est décidément pas celle du lendemain à l'ASF. Fabian Schär, annoncé "en pleine possession de ses moyens" dimanche par le médecin de l'équipe nationale, sera forfait pour le match contre le Danemark, mardi à Bâle dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020.

Victime d'un violent choc à la tête samedi en Géorgie, le défenseur de Newcastle, mis K.O., avait tout de même pu reprendre sa place et participer de manière très active à la victoire suisse 2-0. La décision d'avoir continué à faire jouer le Saint-Gallois avait soulevé des questions, notamment dans les médias anglais.

L'ASF avait expliqué dimanche que Schär avait passé trois examens médicaux - sur le terrain, en fin de match et le dimanche matin - et qu'il était tout à fait apte au service.

Son de cloche bien différent lundi, à la veille d'affronter le Danemark. "Le défenseur central sera, en raison de considérations médicales, ménagé", écrit la Fédération.

"Je voulais jouer et tout donner à l'équipe", dit le Saint-Gallois dans le communiqué. Mais le médecin de la sélection, Damian Meli, ne lui a pas donné son feu vert. "Le retour au jeu après un tel choc demande un certain temps, quelques jours probablement. Ce temps manque entre le match contre la Géorgie et celui contre le Danemark", déclare, étrangement, le docteur. Lequel avait estimé, à Tbilissi, que Schär, touché après vingt-quatre minutes de jeu, était en mesure de tenir sa place jusqu'au bout de la partie.

Neuer Inhalt Horizontal Line