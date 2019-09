L'équipe de Suisse est satisfaite de sa soirée, qui l'a vue dominer 4-0 Gibraltar tandis que le Danemark perdait deux points en Géorgie. "Satisfaite" mais consciente qu'elle a des choses à régler.

"Nous réglerons nos problèmes ces prochaines semaines afin de pouvoir ne parler plus que de sport en octobre", a promis le capitaine Granit Xhaka, parlant des tensions qui sont nées du refus de Xherdan Shaqiri de se mettre à disposition de l'équipe de Suisse pour ce rassemblement.

Interrogé sur la possibilité qu'il se rende à Liverpool pour parler au joueur, Vladimir Petkovic a refusé de répondre clairement. "Nous devons tous tout mettre en oeuvre pour réussir nos deux matches d'octobre", s'est-il borné à dire.

Le Mister s'est contenté d'analyser la victoire contre Gibraltar. "Aujourd'hui, nous nous sommes investis, nous avons beaucoup donné, mais nous n'avons pas assez reçu", acquiesce Petkovic. "Nous sommes globalement satisfaits de ce que nous avons fait cette semaine, mais l'équipe manque vraiment d'efficacité. Nous aurions dû marquer plus de buts aujourd'hui, nous avons perdu des points dans cette campagne à cause de cela: c'est notre problème actuellement et nous devons y remédier."

