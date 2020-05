Six nouveaux décès (1473) et moins de 100 cas (88) de contamination en 24 heures étaient enregistrés dimanche en Suisse. L'épidémie continue de ralentir, mais n'est pas prête de disparaître à une semaine de la reprise de l'école.

De leur côté, les cantons annonçaient 1764 morts dimanche à la mi-journée et l'Office fédéral de la santé publique, 3738 hospitalisations liées au Covid-19. Quant aux infections, la barre des 30'000 personnes (29'905) est très proche.

L'OFSP signalait dimanche 1473 personnes décédées en lien avec le Covid-19, soit 6 de plus que samedi, ce qui représente une incidence de 17 décès par 100'000 habitants. Le nombre de personnes décédées par 100'000 d’habitants est de 2 à 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes, plus on monte dans la pyramide de l’âge.

Le classement des cantons les plus touchés, proportionnellement à leur population, montre que la Suisse latine reste en première ligne: Genève (1025,5/100'000 habitants), Tessin (907,6), Vaud 677,3), Bâle-Ville (570,4) et Valais (535,5). Le taux d'incidence moyen en Suisse continue de grimper pour atteindre 348 cas pour 100'000 habitants.

Pour ce qui est des tests, on en dénombrait 280'220 dimanche, dont 13% étaient positifs. Plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne.

