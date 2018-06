Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Vladimir Petkovic a tranché et son verdict n'est pas une surprise.

Gregor Kobel, Silvan Widmer et Edimilson Fernandes ne disputeront pas la Coupe du monde 2018, ayant été écartés de la liste définitive des 23 joueurs sélectionnés pour la Russie.

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse a ainsi écarté en dernier lieu le gardien d'Hoffenheim Gregor Kobel (qui n'était venu à Lugano qu'en tant que no 4), le latéral de l'Udinese Silvan Widmer barré à droite par Stephan Lichtsteiner et Michael Lang, et le milieu de terrain de West Ham United Edimilson Fernandes, qui n'est probablement jamais véritablement entré en ligne de compte (il n'a pas du tout joué dimanche lors du nul 1-1 en Espagne).

Valon Behrami (33 ans) disputera ainsi sa quatrième Coupe du monde, ce qu'aucun Suisse n'avait jamais fait avant lui. Le milieu de terrain de l'Udinese était déjà présent en 2006, 2010 et 2014 et établira un second record national avec six tournois à son actif (Euro 2008 et 2016).

Dix-sept joueurs étaient déjà présents lors de l'Euro 2016 en France. Les six joueurs disparus sont le gardien Marvin Hitz, le défenseur Steve Von Bergen, les demis Fabian Frei et Shani Tarasaj et les attaquants Eren Derdiyok et Admir Mehmedi.

La Suisse livrera un dernier match amical vendredi contre le Japon. Elle s'envolera lundi 11 juin pour Togliatti afin de rejoindre son camp de base.

