Yann Sommer veut connaître à St-Pétersbourg le bonheur qui s'est refusé à Pascolo en 1994, à Zuberbühler en 2006 et à Benaglio en 2014: être le gardien qui emmènera la Suisse en quart d'un Mondial.

Désigné deuxième meilleur gardien de la phase de poules derrière le Sud-Coréen Jyun-woo Cho, le natif de Morges aborde le huitième de finale contre la Suède, sans doute le match le plus important de sa carrière à ce jour, dans la forme de sa vie. Remarquable tant devant le Brésil, la Serbie que le Costa-Rica et exonéré de la moindre responsabilité sur les quatre buts encaissés par l'équipe de Suisse depuis le début du tournoi, Yann Sommer donne le sentiment d'être à 29 ans au sommet de son art.

Un choix qui l'a tranquilisé

Le choix arrêté avec l'aval de Patrick Foletti, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de Suisse, de "défendre son but plutôt que l'espace" l'a tranquillisé. Avec sa taille (1m83), l'une des raisons qui explique pourquoi la Premier League l'a toujours ignoré jusqu'à présent, il juge le combat inégal face à la puissance athlétique et les qualités des balles arrêtées que l'adversaire peut proposer dans une Coupe du monde.

Ce choix ne le condamne toutefois pas à rester "scotché" sur sa ligne comme avait pu le faire un Pascal Zuberbühler lors d'une Coupe du monde 2006 qu'il avait traversée sans concéder le moindre but en 390 minutes de jeu pour signer sans doute l'un des exploits les plus improbables de l'histoire du sport suisse. Contrairement à "Zubi", Yann Sommer "sent" parfaitement le jeu et il sait aussi aller au contact, quand les circonstances l'exigent, pour soulager sa défense.

La mésaventure qu'il a connue lors du barrage retour contre l'Irlande du Nord à Bâle l'a sans doute incité à opérer clairement un tel choix. Il était sorti dans le vide dans les ultimes secondes de la rencontre pour permettre à Johnny Evans d'armer une tête que Ricardo Rodriguez devait écarter sur sa ligne et éviter, ainsi, à la Suisse de s'engager dans des prolongations de tous les dangers. Aujourd'hui, sa lecture du jeu et la vitesse avec laquelle il va au sol sur sa ligne, qui est aussi phénoménale que celle de l'Espagnol David De Gea, lui permettent d'assumer et de revendiquer pleinement ce choix.

Une saison "compliquée"

Entre ce barrage retour contre l'Irlande du Nord le 12 novembre dernier et ce huitième de finale de la Coupe du monde contre la Suède le 3 juillet, le parcours de Yann Sommer fut loin d'être linéaire. En avril, le no 1 de l'équipe de Suisse a été la cible d'une frange des supporters du Borussia Mönchengladbach qui le tenaient pour l'un des responsables des contre-performances du club en Bundesliga. Même si sa quatrième saison en Allemagne ne fut pas aussi aboutie que les précédentes, Yann Sommer ne méritait pas un tel traitement. Il devait ainsi recevoir le soutien de son prédécesseur Marc-André ter Stegen, transféré au FC Barcelone en 2014.

Malgré ce contexte "lourd" auquel Yann Sommer devait faire face, Vladimir Petkovic n'a pas dérogé à sa ligne de conduite. Il n'a pas ouvert avant cette Coupe du monde le débat sur le nom de son no 1. Le 23 mars à Athènes face à la Grèce, c'est bien Yann Sommer qui défendait la cage de l'équipe de Suisse lors de sa première sortie de l'année avec la victoire et un clean sheet en prime (1-0). Le 3 juin à Villarreal, il sortait "le" match qu'il fallait lors du 1-1 contre l'Espagne pour signifier qu'il était bien d'attaque pour cette Coupe du monde.

Elle est sa première comme titulaire. Elle est celle sur laquelle il entend imposer sa griffe pour permettre à la Suisse d'aller le plus loin possible. Parmi les trois autres gardiens titulaires des équipes présentes dans le quart du bas de tableau du tournoi, y a-t-il un no 1 plus fort que Yann Sommer? Le Suédois Robin Olsen? Le Colombien David Ospina? L'Anglais Jordan Pickford? La réponse est clairement non.

