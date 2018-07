Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

12 juillet 2018

Lara Gut et Valon Behrami, le couple le plus glamour de Suisse, se sont mariés, ont-ils fait savoir sur les réseaux internet.

Le milieu de terrain a posté une photo sur laquelle on voit les tourtereaux, de dos en robe et costume de mariés, sur une terrasse de Lugano.

"Toi et moi, entourés par nos familles et amis proches, le sentiment d'être chez soi... Je n'aurais pas pu imaginer un meilleur cadre pour dire 'je le veux'", a écrit le joueur de l'équipe de Suisse, ponctuant son message d'un coeur.

La skieuse et le footballeur avaient officialisé leur relation en mars dernier, avant le rassemblement de l'équipe de Suisse en Grèce. Un voyage que Lara Gut avait effectué et qui avait fait le bonheur des photographes et des rubriques people du pays.

