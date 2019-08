Xherdan Shaqiri a refusé de se mettre à la disposition de l'équipe de Suisse pour les matches qualificatifs à l'Euro 2020 en Irlande (5 septembre) et contre Gibraltar à Sion (8 septembre).

Le Bâlois veut "se concentrer entièrement sur son club Liverpool", fait savoir l'ASF.

Une décision qui ne manquera pas de susciter un vif débat et qui soulève des questions profondes. Car la Suisse, avec quatre points en deux matches, accuse un retard de six longueurs sur... l'Irlande dans le groupe D des éliminatoires, certes avec deux rencontre de moins. Le rendez-vous de jeudi prochain à Dublin n'en demeure pas moins important et le refus de Shaqiri ne peut pas être sans conséquence.

L'autre information forte de la liste de Vladimir Petkovic - qui ne commentera publiquement sa sélection que lundi, jour du rassemblement - est l'absence de Stephan Lichtsteiner. Celui que le Mister continue de considérer - du moins dans les médias - comme le capitaine n'a pas été convoqué, malgré les difficultés rencontrées par les deux autres latéraux droits, Kevin Mbabu et Michael Lang.

Ainsi Petkovic a-t-il préféré rappeler Silvan Widmer, bien que celui-ci ne se montre pas vraiment brillant avec le FC Bâle, plutôt que le nouveau joueur d'Augsbourg, tout auréolé de ses débuts en Bundesliga après une saison décevante à Arsenal. Mbabu, qui a quitté YB cet été pour Wolfsburg mais n'a toujours pas joué en Bundesliga (il a dû se contenter d'une seule minute de jeu, en Coupe d'Allemagne), est en revanche de la partie.

Au contraire de Michael Lang, lequel n'a pour sa part plus joué depuis le... 9 mars et vient d'être prêté par Mönchengladbach à Werder Brême, où il doit se relancer. Quatre autres joueurs ne figurent pas dans le groupe, soit pour cause de blessure soit en raison d'un état de forme jugé insuffisant: Josip Drmic, Timm Klose, Djibril Sow et Steven Zuber.

A l'inverse, ils sont quatre, en plus de Widmer, à fêter leur retour. Breel Embolo et Admir Mehmedi, qui n'avaient pas disputé le Final Four de la Ligue des Nations, ont été convoqués, de même que Mario Gavranovic (qui sera engagé en Ligue des champions avec Dinamo Zagreb au côté de François Moubandje, lui aussi retenu) et Christian Fassnacht.

Vladimir Petkovic a par ailleurs offert à Eray Cömert une première convocation. Le capitaine des Espoirs, patron de la défense du FC Bâle, avait déjà pris le pouls de l'équipe A lors de la préparation au Final Four en mai dernier.

