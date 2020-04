La plus grosse opération de rapatriement de citoyens suisses arrive bientôt à son terme (archives).

Les vols de rapatriement de Suisses se poursuivent: vendredi, un avion transportant des passagers venant d'Inde et un autre avec des passages en provenance du Costa Rica et du Guatemala ont atteri à Zurich.

Le vol de Swiss, qui venait de Bombay avec escale à New Delhi, est le second en provenance de l'Inde. Il est arrivé tôt vendredi matin à Zurich avec à son bord 227 passagers, dont 96 Suisses et 131 ressortissants d'autres pays, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Peu après midi, un deuxième avion a atterri à Zurich avec à son bord 291 voyageurs, dont 143 ressortissants suisses, du Guatemala et du Costa Rica. C'est le septième vol en provenance d'Amérique latine. Un autre est prévu la semaine prochaine au départ de Lima (Pérou).

Vendredi, deux vols de rapatriement sont encore attendus. Jeudi, des voyageurs étaient revenus du Cap en Afrique du Sud et des Iles Canaries.

Il s'agit de la plus importante opération de rapatriement réalisée par le DFAE. Les derniers vols devraient avoir lieu mardi prochain.

