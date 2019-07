Le conglomérat industriel Sulzer s'offre le prestataire écossais de services pour turbines à gaz Alba Power.

Sans avancer de prix d'achat, le groupe zurichois précise que la cible de reprise a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 34 millions de livres (42 millions de francs), assorti d'une marge bénéficiaire de plus de 20%.

Sise à Aberdeen et disposant de locaux au Texas et au Canada, Alba Power emploie quelque 80 collaborateurs. La société offre notamment des services de maintenance, d'inspection et de réparation pour les turbines Rolls Royce et Pratt & Whitney, a indiqué Sulzer mardi dans un communiqué.

