Ce contenu a été publié le 21 février 2018 12:26 21. février 2018 - 12:26

Dario Cologna et Roman Furger n'ont pas pu se qualifier pour la finale du sprint par équipes des JO de Pyeongchang. Le titre est revenu aux Norvégiens Martin Johnsrud Sundby et Johannes Klaebo.

Cologna et Furger ont déçu dans une épreuve disputée en skating. Ils ont terminé 11es, alors qu'ils faisaient partie des outsiders.

Furger avait été préféré au dernier moment au Vaudois Jovian Hediger, après sa bonne 12e place lors du 15 km, vendredi. Mais ce mercredi, l'Uranais n'a pas évolué au même niveau. "J'avais les jambes lourdes dans les montées. Un mauvais jour, dont je ne connais pas vraiment les raisons! Cela arrive", a dit Furger, qui a également été en difficulté dans les descentes.

Sixièmes de leur demi-finale, les Suisses ont manqué la qualification directe et n'ont pas fait partie des six duos repêchés au temps. Il leur a manqué 1''8. "Soyons honnêtes, si nous nous étions qualifiés, cela aurait de toute façon été dur en finale", a reconnu Cologna. Le quadruple champion olympique n'a pas connu son meilleur jour non plus, même s'il est plus d'une fois parvenu à recoller au petit peloton de tête après que Furger eut concédé du terrain.

"Il nous a manqué quelque chose un peu dans tous les secteurs", a lancé le Grison. Il n'a pas cependant pas paru trop affecté. Samedi, avec le 50 km (en classique), il aura une nouvelle occasion de s'illustrer et, peut-être de gagner une deuxième médaille à ces Jeux, après son titre sur le 15 km en skating.

Dario Cologna disputait le quatrième sprint par équipes de sa carrière. Il s'était déjà classé 11e aux JO 2010 à Vancouver (avec Eligius Tambornino) et aux Mondiaux 2008 (avec Curdin Perl). Mais il y a quatre ans, aux JO de Sotchi, il était arrivé 5e aux côtés de son frère Gianluca.

Klaebo comme Fourcade

La Norvège de Johannes Klaebo/Martin Johnsrud Sundby s'est imposée devant Denis Spitsov/Alexander Bolshunov (Athlètes olympiques de Russie), 2es à 1''71, et les étonnants Français Maurice Manificat/Richard Jouve, à 2''02. Klaebo décroche son troisième titre olympique à Pyeongchang après le sprint et le relais, rejoignant ainsi le biathlète français Martin Fourcade. A 21 ans, il est un des quatre plus jeunes athlètes à être arrivés à obtenir trois titres olympiques, avec Eric Heiden (patinage de vitesse), Viktor Ahn (short-track) et Toni Sailer (ski alpin).

