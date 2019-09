Sunrise avance dans le rachat d'UPC Suisse, avec une révision à la baisse du montant de son augmentation de capital prévue. L'opérateur cible désormais un montant de 2,8 milliards de francs, a-t-il indiqué lundi.

Afin de satisfaire son principal actionnaire, Freenet, Sunrise a modifié ses conditions pour financer le rachat d'UPC Suisse à son propriétaire Liberty Global. À l'origine, l'opérateur prévoyait une augmentation de capital de 4,1 milliards de francs. Le nouveau montant de 2,8 milliards correspond par conséquent à une baisse de 1,3 milliard.

La révision intervient après que Freenet, de loin le plus gros actionnaire de Sunrise, a manifesté son opposition à l'opération vendredi, peu disposé à accepter une dilution trop importante de son capital.

"Depuis l'annonce de la transaction, nous avons rencontré plus de 200 investisseurs et reçu un remarquable soutien en ce qui concerne la logique stratégique et industrielle de l'acquisition. Les améliorations apportées aujourd'hui à nos conditions initiales reflètent les commentaires de nos actionnaires", a assuré Olaf Swantee, directeur général de Sunrise, cité dans le communiqué.

L'acquisition d'UPC Suisse, à laquelle la Commission de la concurrence (Comco) a récemment donné son aval, devrait permettre d'atteindre des synergies de 3,1 milliards d'ici 2023, ambitionne l'opérateur.

La réduction de l'émission de droits entraîne une augmentation du levier d'endettement de Sunrise à approximativement 3,6 fois (dette nette à fin juin 2019 rapportée à l'Ebitda des 12 derniers mois), en incluant les synergies annuelles concernant les coûts ou à 4,2 fois en excluant les synergies.

"Sunrise prévoit un levier rapporté inférieur à 3 fois après avoir mis en place les synergies annuelles et vise un levier de 2,5 fois par la suite", précise le communiqué.

Politique plus généreuse envers les actionnaires

Le deuxième opérateur suisse s'est également engagé à revoir sa politique de versement aux actionnaires avec un montant absolu des dividendes amélioré, compris entre 350 et 370 millions pour 2019.

"Celui-ci est basé sur le nombre estimé d'actions plus élevé qu'on peut attendre à la suite de l'émission des droits avec une croissance annuelle ultérieure prévue du dividende par action comprise entre 4 et 6%", détaille l'opérateur.

Les actionnaires auront le choix de recevoir les dividendes 2019 sous forme de liquidités, de nouvelles actions Sunrise ou d'une combinaison des deux. Ce système, qui pourra être utilisé dans les années à venir, "permet aux actionnaires de participer à la croissance future de Sunrise à des conditions avantageuses, tandis que Sunrise améliore son profil de désendettement", a précisé le groupe.

Le vote aura lieu le 23 octobre lors d'une assemblée générale extraordinaire.

