Ce contenu a été publié le 19 mai 2018 21:00 19. mai 2018 - 21:00

Matheus Cunha, qui aura 19 ans à la fin du mois, n'a sans doute pas fini de susciter certaines convoitises.

L'attaquant brésilien du FC Sion a marqué trois buts pour porter son total à dix réussites et permettre à sa formation de terminer la saison de Super League sur une bonne note à Thoune (4-1).

Cette victoire hisse même les Sédunois - qui ont clos les débats par Aimery Pinga - à la... sixième place finale, au détriment de Thoune et Lugano. Donc à trois points seulement de l'Europe, après n'avoir sauvé sa place en 1re division qu'il y a une semaine ! Qui a dit que cette Super League manquait de piquant et de suspense ?

Relégué depuis dimanche dernier, Lausanne-Sport a choisi la 36e et ultime journée pour, enfin, renouer avec le succès, le premier depuis le 2 avril (et une série de six défaites et un nul), le deuxième seulement de l'année. Les Vaudois sont allés gagner 3-0 à Saint-Gall, chez des Brodeurs qui ont tout de même conservé leur cinquième rang synonyme de tours qualificatifs de l'Europa League. Et ceci grâce à la défaite de Thoune.

Les buts du LS ont été inscrits par Benjamin Kololli (un penalty) et Adilson Cabral. Place maintenant à l'immense chantier en vue de la saison prochaine en Challenge League, avec un effectif qui, forcément, sera beaucoup remanié.

Le champion Young Boys, mené au score depuis la 62e minute après une nouvelle réalisation d'un Kenan Kodro s'imposant comme une des belles révélations de cette saison, ont tenu à ne pas clore le chapitre Super League ainsi. Ils ont égalisé à la 80e par Jean-Pierre Nsame et remporté la rencontre 2-1 grâce à Christian Fassnacht à la 90e. Les Bernois peuvent désormais se concentrer pleinement sur la finale de la Coupe de Suisse contre Zurich (dimanche 27 mai).

Un FCZ qui a fini quatrième du classement pour son retour dans l'élite et qui a ramené un nul 1-1 de Lugano. Pas de vainqueur non plus à Bâle, où le FCB a été accroché par Lucerne (2-2) après avoir concédé le 1-0 à Schulz, pris l'avantage par Elyounoussi et Ajeti et plié une seconde fois devant Schurpf.

Une rencontre qui a permis au Bâlois Noah Okafor, né le 24 mai 2000, de devenir le deuxième joueur de l'an 2000 aligné en Super League. Le premier avait été le Sédunois Nicky Medja.

