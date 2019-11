YB à domicile pour Servette, Bâle à Saint-Jacques pour Xamax: Genevois et Neuchâtelois passeront une épreuve de force dimanche lors de la 13e journée de Super League.

Alors qu'ils traversent une période compliquée.

Privés de victoire depuis le 25 août et campant sur une série de quatre nuls et autant de défaites (Coupe de Suisse comprise) depuis, les Grenat semblent avoir perdu les clefs. Et ce même s'ils ont dominé dans le jeu leur dernière rencontre à Sion (1-1). En panne de résultats, Servette (7e) sent sur sa nuque le souffle des derniers de classe, n'ayant plus qu'un point d'avance sur Xamax (8e) et deux sur Lugano (9e), mais toujours six sur la lanterne rouge Thoune.

Les Neuchâtelois, qui avaient démontré quelques progrès ces dernières semaines, devront rapidement se remettre de l'humiliation reçue jeudi chez Lausanne-Sport en Coupe (6-0). Or un déplacement à Bâle n'est jamais, a priori, la meilleure occasion pour se refaire un moral.

S'étant péniblement qualifié pour les quarts de la Coupe chez les amateurs de Linth mercredi (2-0), le FC Sion reste lui sur cinq défaites et un nul en championnat. Stéphane Henchoz doit rentrer de Saint-Gall samedi avec des points dans les bagages, ne serait-ce que pour ne pas définitivement laisser filer le wagon de tête. Il y a actuellement six unités de différence entre les Brodeurs (3es) et les Valaisans (4es).

Maurizio Jacobacci, qui a succédé à Fabio Celestini, va lancer dimanche son aventure à la tête du FC Lugano par un voyage vers Lucerne (5e). Thoune recevra pour sa part Zurich la veille.

