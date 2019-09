Le FC Sion s'est installé à la première place du classement pour la première fois depuis sept ans.

Les Valaisans sont allés s'imposer 3-1 à Neuchâtel lors de la 7e journée de Super League, bien au chaud en attendant le choc de dimanche entre YB et Bâle.

Pajtim Kasami, auteur d'un doublé et impliqué sur l'ouverture du score d'Uldrikis à la 37e, a été le grand artisan de ce succès sédunois. Par sa justesse technique et son engagement, l'ancien champion du monde M17 a joué pleinement son rôle de leader d'une équipe qui, si elle a eu la possession du ballon, n'a pas toujours su quoi en faire.

La faute à un Xamax bien organisé qui a du reste longtemps été la formation la plus tranchante dans les 30 derniers mètres. L'égalisation - validée par la VAR depuis Volketswil - signée Haile-Selassie à la 40e n'avait en ce sens rien d'un hold up.

Comme en 2012/13

Mais, hormis devant avec Nuzzolo et Karlen, les Neuchâtelois manquent cruellement de qualité à tous les échelons et ont fini par plier. Mal replacés après une perte de balle de Corbaz, ils ont vu Kasami inscrire le 2-1 à la 56e, après une subtile ouverture de Grgic et un centre de Lenjani. Sion a alors classé l'affaire à la 70e, grâce à un duel dans les airs remporté par Uldrikis (très bon samedi) face à Oss et au talent de Kasami à la conclusion.

Les Valaisans se retrouvent donc en tête, avec un point d'avance sur Bâle et deux sur YB. Cela ne leur était plus arrivé depuis le tonitruant début de saison 2012/13 sous la férule de Sébastien Fournier et d'un Gattuso qui n'était encore, à ce moment-là, que joueur. Gare toutefois à ne pas s'enflammer car cela n'avait pas empêché le club de terminer à la sixième place finale.

Servette battu

Le coup de mou perdure du côté de Servette, tombé 3-1 à Saint-Gall une semaine après avoir été sorti de la Coupe de Suisse par Grasshopper. Les Genevois, plus entreprenants dans les premières minutes de la rencontre, ont été pris en défaut contre le cours du jeu à la 14e sur une belle frappe de Victor Ruiz.

Dès lors, difficile de dissiper ce début de doute qui commence de flotter dans les têtes genevoises. Si Stevanovic s'est une nouvelle fois montré très remuant (en servant par exemple Alex Schalk pour le 2-1 à la 67e), il a, comme ses coéquipiers, été trop maladroit à la finition pour permettre au SFC de prétendre à mieux.

Les Brodeurs avaient marqué le 2-0 à la 37e par un Lukas Görtler ayant profité des tergiversations adverses dans la surface pour ouvrir son compteur avec son nouveau club. Ils ont repris deux longueurs d'avance grâce à Fabiano Alves à la 76e.

Auteur d'un début de saison encourageant pour son retour dans l'élite, Servette marque nettement le pas, trop handicapé par un effectif pas assez fourni pour compenser les absences de joueurs cadres. La tension sera probablement au rendez-vous lors de la prochaine journée, jeudi au Stade de Genève contre Lugano.

Neuer Inhalt Horizontal Line