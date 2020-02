Lucerne est revigoré depuis l'arrivée de Fabio Celestini. Le club de Suisse centrale a enchaîné avec un deuxième succès depuis la reprise en battant 2-0 les Young Boys, leaders et tenants du titre.

Les Bernois ont manqué de force et de rythme dans cette partie de la 20e journée de Super League. L'expulsion de Zesiger à la 74e pour un deuxième avertissement leur a été fatale. Lucerne a fait la décision en supériorité numérique, d'abord sur un autogoal de Lustenberger (81e) puis sur une réussite d'Eleke (93e).

C'est la troisième défaite de la saison pour YB, et elle pourrait relancer la course au titre. Ce résultat ne donne que plus d'importance à la rencontre dominicale qui mettra aux prises Bâle et Saint-Gall, les deux poursuivants du champion.

Dans un match qui concernait plutôt la lutte contre la relégation, Lugano et Neuchâtel Xamax ont fait match nul 1-1. Les Tessinois, qui ont rapidement perdu deux joueurs qui se sont heurtés dans un choc fortuit (Sabbatini et Bottani), ont pris l'avantage par Maric à la 35e, de manière heureuse.

Les visiteurs ont égalisé peu après sur un penalty transformé par Serey Die (41e). Xamax est passé plus près de la victoire, mais les Neuchâtelois ont manqué de réalisme dans leurs frappes. Baumann a évité la défaite aux siens en sauvant sur une reprise du revenant Araz (78e) peu après son entrée en jeu. Entre un Lugano qui n'a gagné qu'une fois au Cornaredo et des visiteurs qui n'ont pris qu'à une reprise les trois points en déplacement, le nul semblait probable.

Neuer Inhalt Horizontal Line