Servette a connu sa première défaite de la saison, 3-1 à Bâle, lors de la 4e journée de Super League.

Un revers qui n'entache pas vraiment ce constat: les Genevois ont des qualités certaines qui peuvent leur permettre de rapidement s'adapter à cette 1re division qu'ils retrouvent à peine.

Ayant arraché le nul chez YB lors de l'ouverture de la saison, Servette avait en tête de faire au moins aussi bien chez l'autre grosse cylindrée du championnat. Les Grenat ont toutefois été cueillis à froid dès la 4e par un coup du sort: un tir de Campo sauvé sur sa ligne par Sasso, lequel a néanmoins envoyé le ballon sur son compère Rouiller qui n'a pu que constater les dégâts.

Le FCB, globalement dominé à St-Jacques, a pourtant répondu à la 19e, après un très bon débordement côté gauche de Tasar, dont le centre a trouvé Wüthrich pour une bien belle égalisation. Mais les Bâlois ont tout de même regagné les vestiaires avec un but d'avance, grâce à un service parfait de Stocker pour Ademi (41e).

La troisième réalisation rhénane, inscrite à la 81e, a une saveur particulière puisqu'elle a été signée Kevin Bua, l'ancien junior du SFC qui n'avait encore jamais affronté son club formateur auparavant. L'affaire aurait peut-être tourné différemment si l'arbitre et la VAR avaient sanctionné Taulant Xhaka pour un coup au visage porté à Cognat à la 25e. Mais Alessandro Dudic, après discussion via son oreillette, n'a curieusement même pas daigné se déplacer pour aller visionner les images.

Les Young Boys ont cependant conservé leur première place - avec un point d'avance sur Bâle - en s'imposant, dans la douleur, à St-Gall (3-2). Les champions de Suisse ont pris un départ canon par Nsame (12e) et Garcia (31e), avant de complètement perdre pied et de laisser les Brodeurs revenir à leur hauteur, sur des buts de Quintillà (un splendide coup franc à la 45e) et d'Itten (un penalty à la 51e).

St-Gall, qui avait déjà scalpé Bâle à St-Jacques lors de la 2e journée, a alors poussé pour prendre les trois points, touchant même le poteau des Bernois à la 77e. Mais, moins de trois minutes plus tard, c'est l'inévitable Nsame, assisté pour la deuxième fois de la soirée par Moumi Ngamaleu, qui a fait basculer définitivement la partie.

Dimanche (16h00), Lugano recevra Sion, Lucerne accueillera Thoune et Neuchâtel Xamax se déplacera chez le FC Zurich.

