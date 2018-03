Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 novembre 2012 22:12 28. novembre 2012 - 22:12

Genève - Les Young Boys ont sorti la tête de l'eau en battant Lucerne 2-1 en match à rattraper de la 14e journée de Super League.

Voici qui donne un peu de répit à Martin Rueda, que l'on dit parfois menacé, mais qui ne fait qu'enfoncer son homologue Riszard Komornicki.

Au classement, YB ravit à Lausanne-Sport la cinquième place mais accuse tout de même un retard de neuf points sur le quatrième Bâle. Les Bernois sont revenus de loin, eux qui étaient menés au score après un but contre son camp de Sutter à la 16e. Ils ont renversé la situation par Farnerud (21e) et Zarate (45e). Les Young Boys n'avaient plus gagné en championnat depuis le 30 septembre contre Servette et restaient sur une série de trois défaites et deux nuls.

Les mines sont bien plus sombres du côté d'un Lucerne qui avait évité la défaite lors de ses quatre dernières sorties. Le climat houleux qui règne dans le club de Suisse centrale depuis le début de saison risque ainsi de perdurer encore un moment. Et Riszard Komornick, qui avait remplacé Murat Yakin durant l'automne, pourrait bien prochainement être le... huitième entraîneur de Super League remercié durant cet exercice.

Le Polonais ne fait pas toujours l'unanimité au sein du directoire lucernois et son espérance de vie à la tête du FCL est courte pour bon nombre de médias. Tout comme celle de Martin Rueda d'ailleurs...

Le classement: 1. Grasshopper 34. 2. St-Gall 33. 3. Sion 32. 4. Bâle 30. 5. Young Boys 21. 6. Lausanne 20. 7. Zurich 17. 8. Lucerne 17. 9. Thoune 17. 10. Servette 10.

