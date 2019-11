Le choc psychologique n'a pas porté ses fruits au FC Sion après le départ de Stéphane Henchoz. Ses anciens protégés ont perdu 4-2 à Zurich lors de la 14e journée de Super League.

Dirigés par Christian Zermatten, les Valaisans ont pris le piredépart possible, encaissant un but de Kramer dès la 3e. Ils ont certes eu le mérite de réagir, avec des buts de Toma (7e) et Lenjani (13e). Mais leurs démons les ont encore pénalisés, avec l'égalisation de Nathan dans les arrêts de jeu et, surtout, le 3-2 de Schönbächler dès la 49e. Un penalty de Marchesano a ensuite assuré les trois points au FCZ.

A Berne, le choc au sommet entre les Young Boys et Saint-Gall a tenu toutes ses promesses. Les Bernois ont finalement arraché la victoire 4-3, mais les Brodeurs ont crânement joué leur chance, menant deux fois au score. C'est Nsame qui a donné la victoire à son équipe à la 80e.

Bâle s'est pour sa part imposé 3-0 à Lugano. Les buts ont été inscrits par Ademi, Frei et Cabral. Au classement, YB est en tête avec un point d'avance sur les Rhénans.

