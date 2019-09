Le sermon présidentiel n'a pas du tout eu l'effet escompté.

Comme tétanisé, le FC Sion s'est incliné 2-1 chez lui face au FC Saint-Gall lors de la 8e journée de Super League, reculant ainsi au troisième rang du classement à trois points de Bâle et à égalité avec YB.

Christian Constantin a voulu prendre la parole devant l'équipe mardi pour rappeler les enjeux et mobiliser les troupes. Des troupes qui n'en avaient peut-être pas vraiment besoin puisqu'elles restaient sur cinq succès en championnat, sept consécutifs en comptant les deux rencontres de Coupe de Suisse.

Impossible d'affirmer un lien de cause à effet mais toujours est-il que Sion a livré une très piètre prestation, affichant une étonnante fébrilité technique sans doute liée à une état d'esprit pas à la hauteur du défi lancé par les Brodeurs. Car Saint-Gall - il n'y a là rien de surprenant - est venu à Tourbillon pour y exercer un gros pressing et, bien plus volontaire, a remporté la plupart des duels.

Constantin sur son perchoir

C'est en se jouant d'un flanc droit valaisan apathique que l'équipe de Peter Zeidler a ouvert le score, par Demirovic à la 43e. Elle a ensuite profité des largesses du flanc gauche pour doubler la mise à la 62e, grâce à un Görtler qui a été le plus prompt sur un renvoi de Fickentscher après un tir de Babic.

Fulminant debout sur son perchoir, Christian Constantin n'a rien pu faire pour inverser la tendance. Le président va probablement demander des comptes, tant certains joueurs ont été hors du coup, surtout Ndoye derrière et Doumbia devant, dont le but à la 77e (quel travail de Khasa!) ne parvient pas à sauver le bilan global. On le sait, le boss n'est jamais aussi impulsif que lorsqu'il nourrit des ambitions mais qu'il est déçu par les résultats. La tension ne manquera samedi lors d'YB - Sion!

Le FCB tranquille, YB moins

Le FC Bâle, qui ne devançait les Sédunois qu'à la différence de buts, n'a en revanche pas faibli et a tranquillement pris la mesure du FC Zurich 3-0. Young Boys peine au contraire à trouver son second souffle et a été contraint au nul 1-1 à Thoune.

Servi à la perfection par Xhaka, Arthur a inscrit son premier but en Suisse d'une tête imparable à la 9e minute déjà. Le deuxième but, signé par Bua à la 51e, n'a fait que rappeler une bien triste vérité au FCZ, autrefois concurrent no 1 du FCB en Super League: il n'est plus du tout au niveau. Il s'agit du reste de la dixième défaite sur les... onze dernières visites des Zurichois au Parc St-Jacques toutes compétitions confondues! Le 3-0 est tombé à la 80e par Zhegrova et le 4-0 à la 90e par Campo.

Les Young Boys, bousculés chez eux dimanche passé par Bâle (1-1), n'ont pas eu la tâche facile dans le derby bernois. Il a fallu un coup franc de Gaudino - lequel a ressuscité l'antique "feuille morte" - pour que le double champion en titre prenne l'avantage. Mais Chihadeh, à la 84e, a fait le bonheur du "nain" en égalisant face au "géant".

