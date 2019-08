Ce dimanche a été faste pour les clubs romands engagés en Super League. Sion et Servette ont en effet tous deux gagné.

Victorieux 2-1 de Lucerne lors de la 5e journée de Super League, le FC Sion reste au contact de la tête du classement. Les Valaisans sont troisièmes à trois longueurs de Young Boys et deux du FC Bâle, qui s'étaient imposés samedi contre Zurich (4-0) et à Neuchâtel (3-0).

Servette a lui aussi gagné, 4-0 à Thoune, et occupe le quatrième rang, à deux points des Sédunois. Ces bons classements des deux clubs romands contrastent avec celui de Xamax, toujours lanterne rouge.

Difficile de jouer au football dans la fournaise de Tourbillon. Ainsi Sion et Lucerne ont offert un spectacle à oublier, manquant d'intensité, de mouvement et de justesse technique. Mais le succès de l'équipe de Stéphane Henchoz répond à la logique, les Valaisans ayant globalement été meilleurs que des Lucernois par moment désolants.

Anto Grgic a débloqué la situation sur un penalty consécutif à une faute de Knezevic sur un Robert Uldrikis qui n'a pas ménagé ses efforts en pointe (38e). Le Letton a même pensé, l'espace de quelques minutes, avoir doublé la mise à la 56e avant que l'arbitre ne constate à la vidéo une position de hors-jeu. Un 2-0 qui est tombé plus tard, à la 82e, grâce à un Bastien Toma ayant le seul à surnager dans cette torpeur généralisée. Le FCL a réduit l'écart à la 91e par Ndiaye.

Oubli thounois

Le Servette FC se porte lui aussi plutôt bien en cet été marquant ses retrouvailles avec l'élite. Les Grenat ont rapidement pris leurs aises dans l'Oberland bernois, grâce à une percée de Stevanovic (14e) et un but de Routis, oublié de manière ahurissante par la défense thounoise sur un coup franc de Wüthrich (18e). La troisième réussite a été inscrite à la 88e par Wüthrich, premier sur le rebond de son... penalty raté, et la quatrième par Schalk à la 95e.

Le FC Saint-Gall a quant à lui retrouvé des couleurs en renversant le score pour battre Lugano 3-2. Les Tessinois avaient marqué par Holender mais les Brodeurs ont répliqué après la pause par Hefti, Babic et Itten, lequel s'est racheté de son penalty manqué à la 5e, alors que Holender s'est offert un doublé, trop tardif toutefois (94e).

