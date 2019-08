La déception régnait parmi les joueurs et le staff de Neuchâtel Xamax après le revers concédé contre Bâle à la Maladière.

Thibault Corbaz est, comme tous ses coéquipiers et la plupart des suiveurs de Neuchâtel Xamax, un homme frustré. Parce que le milieu de terrain rouge et noir estime que ses partenaires et lui ont tenu la dragée haute au FC Bâle et que cette défaite 3-0 est bien trop sévère.

"Voilà, tu paies la moindre erreur, un décalage pas fait et c'est but, c'est dommage, explique-t-il. Dommage parce que nous avons réalisé un bon début de match. On voulait jouer plus haut et on a mis Bâle sous pression. Ca a très bien marché, nous avons eu beaucoup d'occasions et on a été dominants. Il nous a manqué un but, mais on ne méritait pas ça dans l'ensemble."

Corbaz veut toutefois croire que cette rencontre servira de socle à Xamax. "Je pense qu'on peut construire quelque chose sur cette performance!"

Son entraîneur Joël Magnin abonde dans le même sens, parlant d'un résultat final "brutal" après "55 bonnes premières minutes". "Nous avions la volonté de démontrer autre chose que ce que nous avons fait contre Yverdon en Coupe. Mais nous n'avons pas assez 'fini' nos actions et, du reste, c'est ce qui permet à Bâle de partir en contre et de marquer ce premier but qui nous a coupé les jambes."

