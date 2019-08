Neuchâtel Xamax peut être frustré.

Il tenait enfin sa première victoire de la saison en menant logiquement 2-0 à Genève avant de se crisper et de voir Servette obtenir le nul 2-2 lors de la 6e journée de Super League.

La performance de Xamax samedi avait pourtant été, une heure durant, à la hauteur de l'urgence psychologique à laquelle devait faire face la lanterne rouge. La formation de Joël Magnin a même pendant ce laps de temps démontré une maîtrise certaine de son plan: un axe verrouillé où les Grenat se sont empêtrés, une bonne organisation défensive et de l'efficacité devant.

Raphaël Nuzzolo a été le porte-étendard de ce sursaut rouge et noir en ouvrant le score d'une volée à la 19e puis en lançant délicieusement Gaëtan Karlen vers le 2-0 à la 45e. Mais Servette, qui avait été contrarié par la transversale sur une tête de Mychell Chagas à la 35e, a relancé la rencontre à la 65e grâce à une autre tête, celle de Vincent Sasso.

Ce but a réveillé quelques doutes tenaces dans les rangs de Neuchâtel, qui, reculant, n'a plus réussi à récupérer le ballon aussi haut qu'en première période et a donc subi une pression plus forte jusqu'au terme de la partie. Xamax a alors encore plié, à la 77e, sur un corner malheureusement repris contre son camp par Igor Djuric. Et il aurait pu même tout perdre dans les dernières minutes.

Trois matches seront à l'affiche dimanche: Thoune - Sion, Bâle - Lugano et Lucerne - YB. au programme). Car, à une désormais... sixième place avec six points, les Xamaxiens sont assurés de devancer le FC Zurich (5 pts) qui ne jouera pas ce week-end, ayant disputé en avance sa rencontre de la 6e journée contre St-Gall.

Neuer Inhalt Horizontal Line