La période de réflexion dont avait parlé Christian Constantin samedi à l'issue du nul entre Sion et Servette (1-1) n'a accouché d'aucune révolution.

Le président a tout simplement demandé à Christian Zermatten, déjà coordinateur technique du club, d'oeuvrer comme assistant de l'entraîneur Stéphane Henchoz sur le banc sédunois.

Le club a ainsi confirmé une information diffusée par la rédaction francophone de Tamedia. Dans les faits, il s'agit d'une intensification de la collaboration entre Henchoz et Zermatten, lequel était déjà très régulièrement présent aux entraînements de la première équipe et échangeait beaucoup avec le coach principal, explique-t-on à la Porte d'Octodure. Zermatten avait notamment oeuvré à la tête de Sion en fin de saison passée (après plusieurs passages déjà comme entraîneur principal et adjoint).

Stéphane Henchoz doit rapidement obtenir de bons résultats, faute de quoi son expérience en Valais tournera court. "Il se retrouve dans une zone où il doit rapidement faire des progrès, donner une véritable ligne de jeu. On ne peut pas faire que défendre, en étant tenaillé par la peur...", a déclaré à Tamedia le président du club, même se ce dernier estime que les joueurs portent la principale responsabilité dans la méforme actuelle de l'équipe.

Après un début d'exercice qui l'a vu tutoyer le sommet du classement, le FC Sion a reculé au quatrième rang en raison d'une série négative de quatre défaites et un nul. Les Valaisans disputeront un 8e de finale de Coupe de Suisse mercredi à Linth (1L) puis iront samedi à Saint-Gall pour le compte de la 13e journée de Super League. Nul doute qu'un faux pas cette semaine sonnerait la fin du mandat de Stéphane Henchoz, arrivé cet été, au poste d'entraîneur.

Neuer Inhalt Horizontal Line