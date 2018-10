Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

27 octobre 2018 - 13:03

Elina Svitolina (no 6) est en finale du Masters WTA de Singapour.

L'Ukrainienne de 24 ans, qui avait gagné ses trois matches de poule, s'est imposée 7-5 6-7 (5/7) 6-4 en 2h39' devant Kiki Bertens (no 8) dans la première demi-finale. Elle mesurera à Sloane Stephens (no 5) ou à Karolina Pliskova (no 7) dimanche au stade ultime de la compétition.

Ex-no 3 mondial (en septembre 2017) qui n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem, Elina Svitolina aura l'occasion dimanche de cueillir le plus beau titre de sa carrière. Elle en a déjà conquis douze sur le circuit principal, dont trois en 2018 (Brisbane, Dubaï et Rome), et n'a perdu que deux finales estampillées WTA.

Elina Svitolina a conclu sa demi-finale sur sa première balle de match alors qu'elle était au service, non sans avoir dû écarté deux balles de 5-5. L'Ukrainienne était déjà passée à deux points de la victoire dans le tie-break de la deuxième manche, à 5/5, alors qu'elle avait auparavant effacé quatre balles de set dont trois de manière consécutive à 5-4 40/0 sur le service adverse.

