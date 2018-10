Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 octobre 2018 12:48 21. octobre 2018 - 12:48

Elina Svitolina (no 6) a démarré de manière idéale le Masters WTA de Singapour. L'Ukrainienne a battu Petra Kvitova (no 4) 6-3 6-3 dans le match d'ouverture de la compétition.

Lauréate du Masters en 2011 et finaliste malheureuse en 2015, Petra Kvitova a été nettement dominée dans cette première partie du groupe blanc. La gauchère tchèque a concédé à quatre reprises son service et n'a signé qu'un seul break, qui lui a permis de recoller à 1-1 dans le set initial.

Elina Svitolina n'avait jusqu'ici gagné qu'un seul match dans le cadre d'un Masters, l'an dernier face à Simona Halep, et avait été éliminée dès le Round Robin pour sa première apparition dans cette épreuve. L'Ukrainienne de 24 ans se mesurera mardi à la gagnante du duel entre Caroline Wozniacki (no 2) et Karolina Pliskova (no 7). Petra Kvitova se frottera elle à la perdante de ce deuxième match de poule.

Neuer Inhalt Horizontal Line