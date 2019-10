Swatch et Calvin Klein collaboraient sur des montres labellisées Swiss made (archives)

Swatch Group laissera expirer le contrat de licence avec Calvin Klein à sa date d'échéance, "dans un futur proche", après 22 ans de collaboration. Cette décision a été prise "suite aux récentes turbulences et incertitudes au niveau de la direction de Calvin Klein".

Sur le site internet du groupe biennois, il est rappelé que le designer américain Calvin Klein et Swatch Group se sont associés en 1997 pour créer le montre "cK watch", avec plus de 200 différents modèles, de qualité Swiss made, disponibles dans plus de 60 pays. En 2004 a été lancé des collections de bijoux.

Calvin Klein, qui regroupe parfums, sous-vêtements ou lunettes, appartient depuis 2002 au groupe américain PVH, qui détient aussi la marque Tommy Hilfiger.

En début d'année, le groupe new-yorkais a fait part d'une restructuration de Calvin Klein. Au deuxième semestre 2019, les ventes de la marque étaient en baisse de 6% sur un an à 873 millions de dollars (quasiment autant en francs).

