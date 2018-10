Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 octobre 2018 14:07 10. octobre 2018 - 14:07

La compagnie aérienne Swiss tire un bilan positif sur les neuf premiers mois de l'année. Sur le seul mois de septembre, elle a vu le nombre de passagers transportés progresser de 7,1% sur un an, à 1,62 million, a-t-elle annoncé mercredi.

A l'exception de janvier, une hausse a été enregistrée chaque mois en 2018.

La hausse des passagers a été concomitante avec un plus grand nombre de vols en septembre. Ils se sont en effet inscrits à 12'621, soit 5,1% de plus qu'un an auparavant. Le taux d'occupation des sièges a de son côté été amélioré de 1,8 point de pourcentage à 86,5%, précise le groupe dans un communiqué.

Sur les neuf premiers mois, le nombre de passagers a progressé de 6,5% à 13,69 millions tandis que celui des vols s'est accru de 2,6% à 109'112. En moyenne, le taux d'occupation des sièges s'est porté à 84,0%, soit 1 point de pourcentage de plus que lors de la même période en 2017.

