Ce contenu a été publié le 28 septembre 2018 16:39 28. septembre 2018 - 16:39

La modernisation de la flotte de Swiss avec des Airbus A320neo devrait permettre des économies de carburant substantielles et la réduction de moitié des émissions sonores au décollage. (archives)

La compagnie aérienne Swiss a passé commande de dix appareils supplémentaires de la série A320neo d'Airbus. Le prix catalogue des sept A320neo et des trois A321neo totalise 1 milliard de dollars - hors ristournes.

Dans un communiqué, le transporteur helvétique précise vendredi avoir converti l'option d'achat correspondante en commande fixe.

A l'échelle de la maison-mère de Swiss, le groupe Lufthansa a commandé 27 nouveaux avions de la famille A320neo pour un montant avoisinant les 3 milliards de dollars. La compagnie à croix blanche devrait toucher les nouveaux appareils entre 2023 et 2024. Les cinq A320neo déjà commandés devraient être mis en service entre 2019 et 2022.

Avec l'introduction de ces nouveaux avions, Swiss disposera d'une des flottes les plus récentes en Europe, selon le communiqué. Dans le cadre de la modernisation de sa flotte, la filiale de Lufthansa se félicite d'être déjà parvenue à réduire le nombre de ses vols en utilisant des machines à plus grande capacité, et à mieux les remplir.

Les nouveaux Airbus commandés présentent le double avantage de consommer moins de carburant et de produire moins d'émission sonores. Le bruit au décollage devrait être inférieur de moitié par rapport à des appareils similaires, assure Swiss. Le thématique est récurrente à l'aéroport de Zurich-Kloten, principale base de la compagnie.

"Avec cette décision, le groupe Lufthansa réagit à l'évolution positive du marché de des résultats, et s'assure ainsi de disposer d'une flotte de taille suffisante pour ces prochaines années", a fait savoir le géant allemand du transport aérien, qui compte déjà 13 aéronefs de la famille A320neo pour ses opérations et en a commandé en tout pas moins de 149.

