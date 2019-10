La faillite d'Adria Airways conduit Swiss et les CFF à innover pour relier le Tessin à l'aéroport de Zurich. La compagnie et les chemins de fer fédéraux lanceront le 16 octobre la navette ferroviaire "Flugzug" (train-vol) entre la gare de Lugano et l'aéroport.

Le prix du trajet sera inclus dans celui du billet d'avion Swiss, communique lundi la compagnie aérienne. Il est prévu 14 correspondances par jour dans chaque direction, de quoi offrir "plus de souplesse que les quatre vols quotidiens" proposés jusqu'à présent (avant la faillite), précise le communiqué.

Ce dispositif donnera accès à la quasi-totalité des vols en correspondance à la plateforme aéroportuaire de Zurich. Les réservations de la navette sont ouvertes dès ce lundi.

Relier le Tessin au hub zurichois de Swiss "revêt une importance majeure" pour la filiale de Lufthansa, précise cette dernière. Swiss et les CFF disent continuer à travailler à l'extension de ce service, qui n'était proposé jusqu'à présent qu'entre Bâle et l'aéroport de Zurich.

