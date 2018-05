Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'assureur zurichois Swiss Life a enregistré un nombre de contrats en légère hausse l'an dernier dans la prévoyance professionnelle (LPP). Les recettes de primes se sont inscrites en revanche en repli.

La baisse est attribuée à une "politique de souscription toujours sélective", a fait savoir lundi Swiss Life, qui est numéro un dans le domaine en Suisse. Les primes brutes ont rapporté ainsi 7,63 milliards de francs, un montant en recul de 6,7% en comparaison annuelle.

Dans le même temps, le groupe a constitué des provisions techniques de 320 millions de francs. L'attribution pour le fonds des excédents a atteint 137 millions, soit 6 millions de plus qu'un an plus tôt. Le taux de redistribution aux assurés s'est élevé à 94,3%, comparé à 93,8% en 2016.

Davantage d'efficacité

La mise en oeuvre des mesures visant à renforcer l'efficacité a permis de maintenir les charges stables, à 201 millions de francs, alors que le nombre de contrats progressait de 0,4%. En 2017, Swiss Life a réalisé un rendement de placement de 1,95%, qualifié de "solide" par l'assureur.

Les solutions semi-autonomes ont connu une popularité croissante en 2017, la part d'affaires nouvelles dans ce segment se portant à 36%, contre 26% un an plus tôt. A la fin de l'an passé, Swiss Life comptait au total 2833 affiliations dans l'autonomie partielle, soit une progression de 61%.

L'assureur a indiqué toutefois qu'il continuerait à proposer des solutions d'assurance complète dans la LPP, confirmant une annonce de début avril. Il avait alors assuré vouloir rester un prestataire complet, après une annonce d'Axa Suisse, qui lui a décidé de ne plus proposer à partir de 2019 d'assurance complète dans la LPP.

