Le groupe Swiss Life a bouclé les six premiers mois de l'exercice 2019 sur des résultats en hausse sur un an et supérieurs aux attentes du marché, à la faveur notamment d'un bond de près d'un tiers des recettes de primes, suite au retrait d'un concurrent.

Le groupe zurichois annonce mardi un bénéfice net de 617 millions de francs et un résultat d'exploitation de 846 francs, en hausse respectivement de 5,6% et 10% en rythme annuel. Ces résultats sont sensiblement supérieurs aux prévisions du consensus des analystes sondés par AWP.

Les recettes de primes ont bondi d'un tiers en monnaies locales à 14,1 milliards de francs. Dans la prévoyance professionnelle, le premier assureur-vie helvétique a renforcé son assise en profitant de l'abandon de la couverture totale par le concurrent AXA, qui lui a apporté quelque 1500 clients et des primes d'environ 300 millions.

"Nous sommes bien partis dans notre programme 2021", s'est félicité le directeur général Patrick Frost. Le groupe zurichois veut miser davantage à moyen terme sur les activités de commissions dans la gestion de fortune, dont elle espère tirer à l'horizon 2021 un excédent opérationnel de 600 à 650 millions de francs, contre 488 millions l'an passé.

