Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 juin 2018 08:03 25. juin 2018 - 08:03

Swiss Life acquiert Beos, société basée à Berlin et dont les recettes ont atteint 30 millions d'euros en 2017 (archives)

Swiss Life a racheté la société allemande Beos, spécialisée dans l'investissement immobilier d'entreprise. Cette acquisition doit permettre au groupe zurichois de renforcer sa position vis-à-vis des clients institutionnels outre-Rhin, précise l'assureur lundi.

Les détails financiers de la transaction ne sont pas divulgués dans le communiqué de Swiss Life. Le rachat est conditionné au feu vert des autorités compétentes.

Fondé en 1997 et basé à Berlin, Beos emploie 150 personnes et dispose de bureaux à Hambourg, Francfort, Cologne, Munich et Stuttgart. A fin 2017, le portefeuille géré par l'entreprise affichait une valeur de 2,6 milliards d'euros (3,0 milliards de francs) pour une surface de 2,6 millions de mètres carrés. Beos a généré l'année dernière des recettes de 30 millions d'euros.

La société berlinoise demeurera indépendante. Les sites et les emplois ne sont pas menacés suite à la reprise par Swiss Life, assure le groupe zurichois. Ingo Hans Holz et Stephan Bone-Winkel siègeront toujours dans les instances dirigeantes et continueront de superviser les investissements.

Neuer Inhalt Horizontal Line