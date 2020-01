Tous les nominés des 13e Swiss Music Awards (SMA) sont désormais connus. Le groupe bernois Patent Ochsner, qui chante en dialecte, fait figure de favori avec quatre nominations.

La formation, qui fête cette année son 30e anniversaire, a été nominée dans les catégories meilleur groupe, meilleur album, meilleur titre et meilleur performance en concert, indiquent jeudi soir les organisateurs. Les artistes Kunz (folk en dialecte), Luca Hänni (pop), Loredana (rap en allemand) et Göla & Trauffer (pop en dialecte) ont chacun été nominés deux fois.

Kunz et Luca Hänni seront en compétition avec Stephan Eicher - qui se verra décerner un prix pour l'ensemble de sa carrière - pour le titre de meilleur artiste masculin. Côté romand, L'Eclair, Makala et Muthoni Drummer Queen concourront dans la catégorie "Best Act Romandie".

Dans les catégories internationales, le rappeur allemand Capital Bra, le Britannique Lewis Capaldi et l'Américaine Billie Eilish peuvent espérer l'emporter. La Belge Angèle figure parmi les nominés pour la révélation internationale de l'année. Les Swiss Music Awards seront décernés le 28 février au Centre culturel et des congrès de Lucerne (KKL).

