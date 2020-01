Les Jeux olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020, qui se sont terminé ce mercredi avec le sacre de la Russie en hockey sur glace, ont connu un grand succès à tous les niveaux.

"Le premier compliment va au Comité d'organisation. Il a mis sur pied un événement inoubliable pour la relève du sport et pour notre pays", souligne Corinne Staub, responsable de la délégation suisse.

Basés sur un concept de deux vagues de compétitions et d'athlètes, les JOJ de Lausanne ont été les plus grands Jeux olympiques de la Jeunesse d'hiver à ce jour, avec 1872 athlètes. Le Comité d'organisation a aussi relevé ce défi-là, en collaboration avec toutes les institutions et autorités concernées.

Vingt-quatre médailles pour les Suisses

En tant que cheffe de mission d’une délégation suisse composée de 112 athlètes, Corinne Staub a vécu, depuis l'ouverture des JOJ, une période intense couronnée de succès. L’équipe suisse a bien évidemment été particulièrement suivie et observée à Lausanne. Cela n’a pas empêché les athlètes de remporter un total de 24 médailles (les quatre médailles récoltées dans le tournoi de hockey sur glace 3x3 mélangeant les nations n’ont pas été incluses dans ce total).

Du point de vue de Corinne Staub et de son équipe, ces succès n’étaient cependant pas l’élément primordial. "Bien sûr, nous sommes heureux des médailles remportées. Elles créent une dynamique importante et positive au sein de l'équipe. Mais nous insistons toujours sur le fait que l'expérience que les jeunes athlètes acquièrent lors d'un tel événement est beaucoup plus importante pour la suite de leur carrière sportive. Et cette expérience lors de ces Jeux à la maison, ils l’ont acquise à grande échelle et dans les domaines les plus divers", explique la cheffe de mission dans un communiqué de Swiss Olympic.

Prochains JOJ d'hiver en Corée du Sud

Lors de la cérémonie de clôture, le Swiss Olympic Youth Team a eu l’occasion de fêter une dernière fois ses succès et la réussite des Jeux olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020. La fondeuse Siri Wigger, qui a remporté deux fois l'or et une fois l'argent, a porté le drapeau suisse.

La semaine dernière, le Comité international olympique a attribué les prochains Jeux olympiques de la Jeunesse d'hiver 2024 à PyeongChang (Corée du Sud), le site des Jeux olympiques d'hiver 2018.

Les prochains Jeux olympiques de la Jeunesse d'été auront lieu à Dakar (Sénégal) à l'automne 2022. Il s’agira de la première fois que des Jeux se dérouleront en Afrique.

