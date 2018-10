Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 octobre 2018 07:48 24. octobre 2018 - 07:48

La société immobilière Swiss Prime Site organise mercredi sa journée des investisseurs à Genève. L'entreprise d'Olten présentera ses projets à développer, notamment en Romandie. Elle annonce également l'acquisition de Streamnow et confirme ses objectifs pour 2018.

Outre Zurich et Bâle, l'Arc lémanique représente pour SPS un segment de marché géographique de poids et extrêmement dynamique. "Environ 24%, soit 2,6 milliards de francs, de son portefeuille immobilier, valant quelque 11 milliards, se situent aujourd'hui déjà en Suisse romande", relève le communiqué.

La Romandie continuera à jouer un rôle important pour l'entreprise car au sein de sa réserve de projets en développement totalisant un volume de deux milliards, 650 millions sont investis dans trois projets en cours en Suisse romande.

"La poursuite du développement de Genève nous donne en outre la possibilité de participer activement à l'avenir de la plus grande ville de la région", déclare le directeur général René Zahn, cité dans le communiqué.

Au chapitre acquisition, SPS annonce le rachat de Streamnow, via sa filiale Wincasa le 19 octobre, permettant de renforcer la stratégie numérique de cette dernière. Streamnow est une plateforme établie sur le marché qui regroupe les prestations de service numérisées intéressant les locataires pour les mettre à la disposition des utilisateurs sur un site.

Les détails financiers du rachat n'ont cependant pas été divulgués.

SPS confirme en outre ses objectifs pour l'exercice 2018. Ceux-ci prévoient notamment une hausse des produits d'exploitation et de l'Ebit avant réévaluations, un taux de vacance bas et stable inférieur à 5%, la poursuite de la croissance du portefeuille immobilier et une distribution "attractive" aux actionnaires.

